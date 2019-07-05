探射燈：3.3億行政費　未惠基層太浪費

政府的盈餘多次高過預算，過去曾推出多項紓困措施，但直接「派錢」只有2次。第1次為2011至2012年度，合資格人士均可獲派6000港元，現任財政司司長陳茂波則在上年度再次派錢，合資格人士最高可取得4000港元。有關注團體批評，政府今次在行政費上浪費大量公帑，沒有真正落到基層市民身上。



政府於2011至2012財政年度宣布派錢，只要年滿18歲，且持有效香港永久性居民身份證，即屬合資格人士，可全取6000港元津貼，受惠人數約有610萬人，發放金額為370多億港元，行政費超過2億港元。2018至2019年度派錢的申請者則須符合6個條件，包括非該年度的綜援、長者生活津貼、高齡或傷殘津貼「雙糧」受惠人士等，約280萬人受惠，涉及110億港元，估計行政費為3.3億港元。



「好多街坊都話，分分鐘等到過年都未見到筆錢！」香港社區組織協會幹事施麗珊批評，政府在今次派錢浪費很多不必要的行政費，她認為透過和坊間服務不同族群的非牟利組織合作可更直接和更快幫助到受助目標群，而公屋戶亦可以透過寬免租金達到更好的紓困效果，反而如今搞場「大龍鳳」，白白浪費資源和人手，使基層市民遲遲未能受惠。

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