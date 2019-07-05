探射燈：低估人手需求　處理嚴重滯後

4000港元關愛共享計劃由派表起已多次「甩轆」，至今只有小部分申請者成功收取津貼。有員工向工會投訴，指政府下令每人每日需處理最少200份申請，工會代表認為人手與工作量比例嚴重失衡，是造成程序混亂及進度滯後的主因。



為應付海量申請表格，職津處在去年7月31日起刊登招聘廣告，以月薪14325港元，增聘206名合約制辦公室文員。截至今年6月，已有18人離職。曾有員工指，部門實行配額制，每名員工每日需輸入最少200份資料，及人手發短訊通知，內部因要加班而怨聲載道。



「要幾百人處理幾百萬人嘅表格，係嚴重低估咗人手需求！」香港文書職系公務員總會幹事梁籌庭認為，以現時人手要在限期內完成派錢工作幾近不可能，市民惟有耐心等候。梁又表示，以政府的聘請條件，難以在市場上吸納足夠人手，「又唔係學到好多嘢，而且係臨時性質，萬零蚊啲人都想搵長工為主，市場臨時工選擇好多，唔一定做你嗰份。」

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

