探射燈：政府派得衰　$4000凍過水

政府派發4000港元關愛共享計劃的查詢期限日前屆滿，惟仍有市民未收到確認通知，有申請人致電數十通電話全無回覆，擔心申請被視作無效；有長期病患長者苦候3個月仍無消息，最終需區議員介入始獲確認；更有市民因未收到確認通知而重複申請，反致申請無效。有區議員指，近日接獲最少50名市民相關求助，立法會議員則狠批政府效率低，漠視市民所需，致收款之日遙遙無期。



計劃申請期於4月30日完結，政府5月表示已向所有申請人發出確認通知，又指申請人如未收到確認通知，需於6月30日或之前向職津處查詢。查詢期限早前屆滿，惟仍有大批市民未接獲通知，亦無法聯絡職津處，陳先生（化名）正是其中之一。他4月郵寄申請表，卻一直無下文，6月初開始致電職津處亦一直無人接聽，擔心4000港元「無着落」，批評政府今次派錢是「好心做壞事」。



「我3月就交表，等極都未收到確認通知，好徬徨。」69歲的潘女士和丈夫均有長期病患，來自內地的丈夫每年2萬多港元的醫藥費未有任何政府資助，她原以為4000港元可解燃眉之急，但申請後一直未收到確認通知。在3至6月期間，潘一直嘗試致電職津處，惟熱線就算有人接聽，職員只稱「正在處理有關申請」，直至她向東區區議員許清安求助，終於6月27日收到確認通知。



許指，近日接獲至少50名市民相關求助，有人早於2月申請，卻一直收不到任何通知，遂於4月再一次填表申請，「嗰位市民再申請後都係收唔到通知，後來聯絡到職津辦，職員竟然話佢重複申請，已經取消咗佢嘅申請，真係唔追問都唔知。」該求助人無奈只能第3次填表申請。許直斥政府是次派錢有如愚弄市民。



立法會議員柯創盛表示，近日仍接獲不少市民就未獲發通知或未獲發款項求助，認為政府應深切反省，考慮簡化派錢程序，並設立分享經濟成果的恒常機制，提高效率。



政府發言人回應，關愛共享計劃共接獲約344萬份申請，截至6月27日，職津處已就約67萬宗成功申請個案指示銀行發放款額。職津處的目標是於9月底前完成處理所有申請。職津處已把熱線由28條線增至60條線，並額外調配20多名員工處理電話及電郵查詢。

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