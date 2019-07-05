Dr.東：超重增子女糖尿病風險　孕婦須慎飲食控制體重

不少孕婦在懷孕期間努力進補，但小心體重過度增加，補胎不成，反而加劇下一代患上二型糖尿病的風險。英國一項大型研究揭示，孕婦體重超標，誕下的子女將來患上二型糖尿病的風險，將增加40%；若孕婦體重達癡肥階段，子女患二型糖尿病的風險更較一般人高逾3倍。研究認為孕婦體內的高血糖水平，會影響胎兒，建議孕婦要好好管理體重。



過往已有不少研究證實肥胖的孕婦會增加分娩的併發症，包括妊娠毒血症，或胎兒太大而要剖腹生產；過往研究亦發現肥胖孕婦誕下的嬰兒，在成年後死於心臟病的風險較常人高。不少專家認為女性在懷孕期間不應增重超過12公斤，否則即屬體重過度增加；如果懷孕前本已經超重，孕期出現癡肥的概率更高。



英國愛丁堡大學收集近120000名於1950至2011年間出世嬰兒的健康數據，並分析該段期間孕婦分娩的情況，當中25%孕婦屬於超重，10%更屬癡肥。研究發現，孕婦愈肥，子女將來患上二型糖尿病的風險便愈高，體重超標的孕婦，其下一代患二型糖尿病風險較一般人增加40%；癡肥孕婦的後代患二型糖尿病風險更高出3倍半。



研究學者指出，孕婦體重增加與後代患二型糖尿病的潛在機制未明，但相信與孕婦的血糖水平有關，改變了子宮內的環境，高血糖水平、胰島素及其他代謝物質均會導致胎兒出現不良的代謝結果。除此之外，肥胖所造成的複雜賀爾蒙分泌、代謝及炎症反應的改變，同樣會影響胎兒的賀爾蒙及營養吸收，該些因素或與子女長大後患上二型糖尿病有關。



研究認為，為防後代患上代謝病風險，孕婦及早管理體重是最有效的方法，亦建議肥胖女性計劃懷孕前便要減磅。香港中文大學去年亦發表同類研究，發現孕婦體重過輕或過胖，均會令子女出生後血壓較高及血糖控制較差，長遠增加肥胖、糖尿病和血壓高風險。孕婦「1人吃2人分量」的説法更是錯誤，而應均衡飲食，正餐奉行多菜少肉少醬汁，並避免高熱量和加工食物。



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