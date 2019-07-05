網民熱話：自私住戶垃圾塞爆梯間　熱心男清理獲讚「大好人」

如果可以選擇，你願意住垃圾崗旁嗎？近日有網民發布數張在大角咀一幢唐樓拍攝的照片，照片中可見後梯間堆滿雜物。衣物、膠袋、食物罐，甚至衣櫃塞滿後梯，十分混亂。有熱心男「睇唔過眼」，主動清理後，更勸喻住客保持公德，獲網民大讚「超級大好人」。



貼文由網民Kelvin Tam近日在facebook群組「我長大於大角咀」發布，呼籲街坊不要將垃圾丢棄梯間。從相片中可以看到，梯間布滿垃圾，散落在階級上，住客根本難以通行，牆上則寫上「安全」、「警惕」、「自重」等字眼。



發文者指，「幾年前都不是這樣的，唐樓大部分單位改成套房後，垃圾才堆在梯間」，懷疑是住戶清理家居時貪方便棄置。發文者又指消防處曾發出警告要求清理，而業主大多7、80歲，自己惟有「全身濕汗地包了總共四大袋垃圾袋同一個紙箱」，但他最後亦坦言，「不知能維持多久」。



網友看過照片後都非常震驚，「太離譜」、「癲」、「絕對是過分！自己垃圾自己清是常識吧」，「咁過分都有嘅」。有人讚發文者自行清理，「真是超級大好人，好有愛心」，亦有人建議發文者勿再清理，「啲人就係等你呢啲睇唔過眼嘅人執走」、「我擔心你呢頭清咗，啲人又丟過」。



網民有話說：



戴仲謀：萬一火警點算？



Winnie Chan：啲垃圾塞住晒，請問住客點行呢？



Tiff Tin：應該冇業主立案法團，但都冇請人定時清倒垃圾？



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