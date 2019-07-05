逃犯條例：謝偉俊形容立會大樓如災區　明日作修復測試

立法會大樓七一遭示威者衝擊，多項設施受破壞，立法會行政管理委員會昨日(4日)巡視後同意目前以修復大樓為先，以準備10月復會，現階段不會另覓地方召開會議。立法會議員謝偉俊今早(5日)出席電台節目時表示，昨日曾到過立法會大樓視察，形容大樓如災區，一些設施如電纜，伺服器的房間，門外並無任何標記，卻遭人闖入破壞，認為是有人精心策劃，有計劃有組織地破壞。



謝透露，大樓明日(6日)將進行一些基本防火設施的修復測試，但始終不適合開會，因此無人反對在10月前不開會的決定。不過，他認為議員之間要懂得妥協，即使不能開會，亦應先通過一些爭議性較低的民生項目。



出席同一節目的議員莫乃光表示，有民主派議員擔心，如果以傳閱方式通過議程，會開不好先例，他認為解決方式不只一個，建議可限制時間和議程，在大樓內未受嚴重破壞的房間開會，通過爭議較細的議程。



議員郭榮鏗則稱，民主派認為二樓會議室損毁情況較輕微，希望盡快復修設施，爭取下個月重開部分會議室，讓財務委員會能開會審議涉及民生項目的撥款。



另外，謝偉俊提到，不少市民希望了解今次《逃犯條例》修訂的真相，不是只針對追究警方責任，他認為成立獨立調查委員會是可考慮的方案，可找出社會根本性矛盾，但明白政府和警方會有顧慮。



莫乃光就認為，特首如果希望邀約學生見面不應只考慮安全，應要回應學生的訴求，才予人有誠意的感覺，否則學生只會認為是為政府做公關，最終變成一場公關災難。