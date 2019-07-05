逃犯條例：「畫家」被控襲警刑毀等3罪　有潛逃紀錄拒保釋

在2014年佔領行動期間經常在旺角現身、綽號「畫家」的31歲男子潘浩超，被控於今年6月21日晚在灣仔警察總部外的集結期間「襲警」、「刑事毀壞」，及「在公眾地方作出擾亂秩序行為」等3罪，今早(5日)在東區裁判法院提堂。控方申請被告暫時毋須答辯，控方指下周一、二(8、9日)將安排15名警員進行認人手續，希望可押後至7月10日再訊。



控方並指，被告本身牽涉今年1月一宗高院刑事毀壞案，該案件已於上月21日在東區法院提堂，獲保釋至8月2日，故本案是在保釋期間發生，而被告居無定所，亦可能會再就其他事件被加控，加上被告曾有棄保潛逃紀錄，故控方反對被告保釋。辯方則申請押後4星期，指被告需時諮詢法律意見，希望申請保釋，裁判官最終將案件押後至8月2日再訊，期間被告還押監房看管。



辯方在庭上指，被告投訴本月3日在旺角被警方拘捕時，遭警方蒙頭帶上7人車，期間出言侮辱：「傻仔，用公安嚟同你玩」，稱帶返旺角警署後在搜身時挑逗其性器官，其後再帶到灣仔警署時，又被強迫戴上頭套，並有疑似公安以普通話對他說：「你嗰𡃁仔咁唔中意大陸，送你返去！」及「唔聽話就國內見」，又有人拍打其臉，辯方並指，被告自本月3日早上被捕至翌日下午4時都沒有進食過三餐，希望法庭紀錄在案。



而裁判官則回應，法庭只處理司法案件，如果只是不滿警方，另有正式渠道處理，重申法庭只處理與案有關的投訴，不要錯覺以為法庭可處理警方行政上的不是。



控罪指，被告潘浩超於2019年6月21日傍晚6時49分至晚上8時期間，在灣仔警署外襲擊8名執勤警員；在無合法辯解下損壞屬於警務處的牆及扶手電梯；及以粗言穢語、辱罵性或侮辱性言詞、並向警員高舉中指，和呼籲其他在場示威者提供雞蛋給他擲向警員。