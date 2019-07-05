逃犯條例：斥特首無誠意對話　學界要求會面公開

《逃犯條例》修訂風波引發大批年輕人上街，特首林鄭月娥近日擬約見包括科技大學在內的部分大學學生會代表。大專學界今日(5日)批評林鄭毫無誠意，政府透過校長聯絡學生會，但邀請無日程、無時間和無地點，且是閉門會議。



科大學生會外務副會長吳一鳴指，他們提出對話要先備三個條件：政府先回應社會五大訴求、會面要有社會各界代表、會議公開進行，否則對話內容不容引述，有可能會「死無對證」，但林鄭拒絕。學生認為特首無助紓緩現時局勢，譴責她加深社會矛盾，呼籲學界不要接納閉門會議的要求。



包括科大及中大在內的7間大專院校學生會向政府開出條件，包括承諾不追究、不檢控由6月9日至今的示威者，及確保會面包括各界代表，公開透明地進行；表明若政府答允，才會考慮對話。香港大學學生會評議會時事委員會署理主席彭家浩強調，上述只是會面前設條件，並非不再追問五大訴求，認為若政府答允，方顯示出態度轉變，可考慮與之對話；學界不設下死線，主導權在於提出邀約的政府。



中大學生會會長蘇浚鋒批評，林鄭過去一個月連民主派議員約見亦拒絕，現時約見2間院校的學生會，只是「政治公關騷」，未見有誠意溝通，亦有分化學界之嫌。他斥林鄭至今未認清整場運動的走向，大學學生會未能代表全部參與的年輕人，強調學界非「大台」，促林鄭要了解不同持份者的要求。