5G服務增地區牌　業界指未能解決多區盲點

港府今年4月已向申請的電訊商指配高頻段(26/28吉赫頻帶)的5G頻譜，通訊局今(5日)再公布設立新的「地區性無線寬頻服務牌照」，將剩餘的頻譜用作共用頻譜，按地區劃分的共用模式，以行政方式指配提供地區性5G服務。惟業界人士指，26/28吉赫頻帶難在室內應用，「5G盲點」包括大埔工業邨等地方仍要靠其他頻段去解決問題。



通訊局去年決定把26/28吉赫頻帶內4100兆赫頻譜編配予流動服務，由於該兩條頻帶的頻譜供應充裕，餘下400兆赫的頻譜會作為共用頻譜。共用頻譜有別於傳統公共流動服務，將按地區劃分的共用模式，只限於向指定用戶群組提供數據為主的通訊服務。



通訊局表示，地區性無線寬頻服務牌照使用的共用頻譜，將供應大學校園、工業邨、機場和科技園等不同指定地點使用。有關頻譜可支援各式固定無線接達或智慧城市應用。頻譜受配者只可使用獲指配的共用頻譜，在指定地點提供合共不超過50平方公里的地區網絡覆蓋。



通訊局補充，地區性無線寬頻服務牌照有效期為5年，該局可視乎情況延長最多5年。牌照的周年牌費包括10萬港元的固定費用，及按所使用的基地電台和服務裝置的數目及獲指配頻譜數量而收取的費用。有關牌照將於數周內開始接受申請，並按先到先得的原則進行指配。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，26/28吉赫頻帶屬於高頻段，由於頻譜量多，港府因此分配到機場、科學園等需要用到大量5G技術的地方進行技術開發研究，例如物聯網或車聯網等技術發展。26/28吉赫頻帶射程只有100米，難入屋，圍繞大埔、沙田和馬鞍山一帶的「5G盲點」，仍難用26/28吉赫頻帶解決問題。