逃犯條例：九巴突加班疏導示威者　運輸署促交報告

大批反對修訂《逃犯條例》的示威者於上月21日晚上圍堵灣仔警察總部，九巴在22日凌晨突然加派特別班次104R，接載乘客由警總前往旺角。運輸署表示已要求九巴詳細交代。



運輸署指出，特別巴士服務一般只在節日或大型活動期間提供服務，事前須獲得運輸署批准，署方收到報告後按既定程序跟進。九巴回覆指提供路線和班次，包括特別班次，均以乘客需求為主，並按實際情況彈性處理，以盡快疏導乘客，九巴會就有關安排向運輸署提交資料。



民主黨立法會議員涂謹申表示，當日包圍警總的絕大部分是和平示威者，抗議結束後有大批示威者滯留灣仔一帶，九巴作為公共運輸營運商之一須以客為先，決定開出特別車接載乘客十分合理及盡責，不影響其他人。涂批評政府至今仍不知悔改，透過不同手段趕盡殺絕，與民為敵。



立法會議員譚文豪表示，如需疏導大量乘客，九巴可在不需要通知運輸署情況下，增加並沿用編號104的班次。他指出，九巴留意到大量市民在街上需要離開，在滿足市民需求下而增加班次疏導人潮，認為以此從角度來說九巴做法是符合公眾利益，如運輸署因小暇疵而為難九巴是沒有氣量的表現。