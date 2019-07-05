逃犯條例：周日九龍大遊行至高鐵西九站　港鐵密切留意

政府修訂《逃犯條例》引起連串遊行及示威，有網民發起下周日(7日)「九龍區大遊行」，向旅客宣揚反修例理念，計劃下午3時半起先於尖沙咀梳士巴利花園集合，4時起步，經海旁及廣東道遊行至高鐵西九龍站。警方今(5日)表示，接獲一個團體通知，擬於本月7日於九龍區舉行公眾活動，警方已向申請團體發出不反對通知書。 港鐵車務總監劉天成指會密切留意及進行車站人流管制，包括臨時封閉出入口疏導人流，呼籲市民留意港鐵最新消息。



根據活動發起人於網上討論區所指，遊行原定希望途經尖沙咀廣東道名店街，即旅客集中地，警方以交通安全為由拒絕，要求遊行路線改為經梳士巴利道及九龍公園徑，近消防局位置才進入廣東道，再經柯士甸道至西九龍高鐵站。



發起人指不排除有遊行人士會自行到廣東道休息時，向旅客宣揚撤回修訂《逃犯條例》的理念。遊行至西九龍站後，主辦方指遊行會於該點解散，沒有後續計劃，遊行人士可選擇自由活動。



另外，香港旅遊促進會今午到警總致送維他命丸及枇杷膏等，向警方打氣。該會理事陳世棠指近日抗議活動影響導遊及司機生計，若情況持續，暑假檔期訪港旅行團安排將受影響。