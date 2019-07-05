圖劫過關客168萬美元　5男女被控串謀搶劫還押候訊

警方日前揭破5名男女涉策劃搶劫身懷逾168萬美元巨款過關來港的男女，行動期間有疑犯疑手持電槍與警方對峙，最終警員拔槍制服疑犯。5人事後被控一項串謀搶劫罪，今(5日)被解往粉嶺法院提訊，暫毋須答辯，裁判官將案押後至8月30日再訊，以待控方繼續調查，期間5人還押看管。



案中4名男被告為洪鈞裕、蘇家禧、梁子聰和蘇木建，年齡介乎23至28歲，女被告則為賴惠珍(50歲)，各人均報稱無業。控罪指他們於本月3日，在落馬洲新田交匯處，串謀搶劫一對男女逾168萬美元。



控方今反對5人擔保，透露警員接獲情報埋伏，發現賴跟隨事主過關，同時用手機通話，內容提及「好多錢」並形容事主外貌。同時間有警員發現洪駕駛私家車在附近出現，形迹可疑，遂上前截查，洪見狀駕車逃走，但與兩輛貨車相撞，洪與蘇逃走時被制服；梁一度拿着電槍指向警員，最終遭警員拔槍並制服；蘇則逃向附近山坡，期間扔掉一把電槍，最終被制服；賴返回內地時被捕。



警方隨後在私家車內搜獲牛肉刀和錘仔等物品，又發現車內有另一架車的車匙，並在稍後找到該第二架車，該車內有易燃物品，相信被告打算用該車逃走，易燃物品則是用作燒毀賊車之用。5名被告均提出以現金申請保釋，最終被駁回。