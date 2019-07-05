匡智會5看守員稱遭剝削　多年同工不同酬修訂後拒補償

社區及院舍照顧員總工會接獲匡智會5名看守員投訴，指看守員長期被會方苛待，每周工作長達72小時，期間沒有安排時間休息食飯等，年假僅7日，與會內其他同級員工有差別，工友爭取多年，會方才於去年6月作出修訂，惟會方未就以往工友的損失作出賠償。工友要求會方7天內回應訴求，否則會把行動升級。工會所屬的職工盟批評社署管理不力，縱容受納稅人資助的社福機構出現同工不同酬現象。



有關投訴涉及大埔松嶺匡智第二及第三校，工作年期5至17年不等。看守員關先生表示，其他員工每周工作45小時，他們卻被要求每周工作72小時，年假僅7天，會方至2018年6月才重新修訂工作時間，轉為每天8.5小時工作及有14天年假，有工友要求追討多年來不公平待遇的損失，又指向勞工處及管理層反映不果，至今仍有部分工友未獲賠償。



另一工友戴先生則指工作待遇極差，經常只有一個人當值，沒辦法吃飯或去洗手間，致身體變差，更患上鼻咽癌。他指患病期間同事工作更加辛苦，會方仍不增聘人手幫忙。工會組織幹事曾紀南批評，社署作為撥款單位，有責任好好監管，促署方加強監管，並要求匡智會回應工友訴求。



社署回應指，去年接獲一名匡智會看守員就薪酬及聘用條件的投訴，惟由於投訴事項主要為投訴人與匡智會共同簽訂僱傭合約內的條款，並不涉及有關資助服務單位的服務質素標準，故已建議投訴人向勞工處查詢尋求協助。匡智會則稱，會按自身持續經營能力及勞動市場實際情況，定期檢討及調整員工聘用條件。