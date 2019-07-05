逃犯條例：英外相態度強硬　不排除制裁中國

香港政府近日就修訂《逃犯條例》，爆出連串風波。英國外相侯俊偉繼續就此事發表意見，他周四（4日）受訪時揚言，不排除就此事制裁中國，或驅逐中國駐英外交官。他亦譴責所有暴力事件，但警告中國政府勿打壓示威。



侯俊偉接受英國廣播公司（BBC）的電台訪問表示，解決暴力的手段不是箝制，而是理解民眾示威的問題根源，他又呼籲中國尊重一國兩制，強調英方十分嚴肅看待香港的情況。他兩次被問及會否制裁中國或是驅逐中國外交官，他拒絕排除兩者的可能性。他說道：「沒有外交大臣能準確說出，這種情況下可能發生的事。」



中國官媒《環球時報》的社論批評侯俊偉自私，把政治利益置於中英雙邊關係之上，他對此不驚訝，回應指「中國精於這類言論」。他同時表示：「我們認同香港是中國的一部份，我們只是說，英國和中華人民共和國之間也有協議，並期望能受到尊重。」



中國駐英國大使劉曉明周三（3日）表示，英方在香港修訂逃犯條例上的言論「站錯邊」，呼籲英方「避免進一步干預」香港事務，否則有可能「進一步破壞」兩國關係。英國外交部隨即傳召劉曉明，指他在香港問題上作「不能接受和不準確」言論。