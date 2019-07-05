涉受賄濫權　貿促局前主席張祖榮被羈押

澳門廉政公署今(5日)公布，澳門貿易投資促進局前主席張祖榮涉嫌受賄、偽造文件、違反保密罪及濫用職權等罪被羈押。當地傳媒指，張在前日(3日)晚上企圖經關閘離境時，被廉署拘捕。



廉署指，完成有關貿促局行政管理委員會前主席、一名前執行委員，以及一名原投資居留暨法律處經理的刑事案件調查，相關人士在審批「重大投資移民」和「技術移民」的申請時，涉嫌受賄作不法行為罪、偽造文件罪、違反保密罪及濫用職權罪等罪名，案件已完成偵查並移送司法機關。檢察院建議，刑事起訴法庭法官批准對貿促局前主席採取羈押的強制措施。



案情指，澳門一對商人夫婦夥同他人，在2010年至2018年期間，利用開設或操控的50多間公司，為他人申請重大投資移民或技術移民提供「一條龍」服務。該集團將本身持有或實際操控的「空殼公司」以假轉股給申請人的方式，偽造公司的投資計劃或實際投資，以便符合「重大投資移民」的申請條件。



該集團以本身持有的「空殼公司」，虛假聘用申請人擔任管理人員或專業技術人員職位，以便符合「技術移民」的申請條件，並偽造申請人的工作經驗及工資紀錄。該集團以「代辦費」名義向不符合移民資格的申請人收取巨額費用，涉及金額逾1000萬澳門元。該對商人夫婦及其他涉案人士涉嫌觸犯行賄罪、犯罪集團罪、偽造文件罪及使用偽造文件罪。



廉署在調查中發現，該集團在代辦申請時，會將費用中的20%至30%以「貿促局諮詢雜費」或「顧問費」名目入賬。經深入調查，廉署發現貿促局前主席與該集團勾結，為該集團代辦的移民申請提供非法協助，促成移民申請獲得批准，同時透過其配偶、女兒及內地的情婦長期收受該集團提供的金錢、工作職位、公司股份等不法利益，涉觸犯受賄作不法行為罪、偽造文件罪及違反保密罪。此外，該名貿促局前主席在財產申報時故意隱瞞所擁有的財產，涉嫌觸犯《財產及利益申報法律制度》所規定的資料不正確罪。



另外，廉署調查發現，一名於退休基金會擔任廳長的原貿促局投資居留暨法律處經理，直接參與該集團虛假移民申請的犯罪活動；一名貿促局前執行委員涉嫌利用職權，為兩名「技術移民」申請人提供不法協助及透露部門內部機密訊息，以令申請人的個案可順利獲得批准，涉嫌觸犯濫用職權罪及違反保密罪。



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