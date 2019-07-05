每日一片：超震撼！違規轉彎之過？的士遭炒起反轉再反轉

在馬路上一個失誤，不單止累己，更會累及別人。近日有車Cam就拍到一場超震撼場面，有私家車疑違規右轉，狂撼前進中的的士，的士即時被炒起「反肚」再彈回路面。涉事的哥事後留言「執番條命」，但全車盡毀，無奈指自己傷勢「離康復仲有好長嘅路」。



現場是油麻地佐敦道，事發於本月1日。由途經車輛的車Cam拍攝所見，當時一架黑色私家車沿連翔道右轉佐敦道，與對行一架由連翔道駛出的的士攔腰相撞，在強大衝力下，的士失控應聲翻側，直衝及滑行數十米後再翻正，期間的士發出巨大的撞擊聲外，車身碎片亦散落一地。



車Cam中可聽到目擊事件在場人士亦被這場面嚇得大叫。而網民看過片段後，亦直呼「嚇死人」、「陰功」。有熟悉該路段的網民指黑色私家車所行的路段並不能右轉，「呢次黑色私家車大鑊」。同時亦有不少人擔心的士司機的傷勢，最終的士司機現身，「我就係個司機」。他指事發後，安全氣袋全部彈晒，全車盡毀，並上傳已撞毀的的士照片到網上。 他稱，事發後自己亦受傷由救護車到醫院，有人祝司機早日康復，不過他語帶無奈說，「多謝，不過離康復仲有好長嘅路。」

