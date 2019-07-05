聯會促重建梨木樹二邨　騰配水庫用地起安置單位

高樓齡公屋重建計劃進度慢如龜，房委會早於2013年完成檢討全港22條非拆售高樓齡屋邨的發展潛力，惟事隔6年至今僅華富邨及美東邨敲定重建，其餘「無影」。公屋聯會今(5日)約見運輸及房屋局副局長蘇偉文，視察有份納入重建計劃的荃灣梨木樹(二)邨，建議政府考慮透過把該邨鄰近的荃灣二號食水配水庫遷入岩洞，騰出用地興建接收單位，同時增建綠置居項目，加快重建步伐。



荃灣區議員兼聯會主席文裕明、聯會總幹事招國偉聯同立法會議員陳恒鑌，今日與蘇偉文巡視樓齡達44年的梨木樹(二)邨。文稱，該屋邨大部分單位已老化，由於邨內近年有很多年輕家庭遷入，居民期望政府及房委會可盡快就重建提出規劃建議及落實時間表。



聯會又指，政府早年推出租者置其屋計劃廣受歡迎，惟計劃於2003年被終止，聯會得悉不少居民曾要求房委會於梨木樹(二)邨恢復租置計劃，但房委會以計劃帶來管理問題而拒絕。其後房委會於去年初通過綠置居恒常化，出售全新公屋單位，為公屋戶在居屋計劃以外提供多一個置業機會。