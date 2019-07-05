歌手黃寶欣餅店遭歹徒扑爆櫥窗　月內第2度遇刑毀

在80、90年代活躍本港樂壇，憑《酒杯敲鋼琴》一曲走紅的歌手黃寶欣，其有份創立、位於九龍城侯王道24號的人氣餅店「酥妃皇后」，繼上月中被淋紅油後，今日（5日）下午1時許，在店舖營業期間，一名年約20至30歲的中國籍男子，突然手持鐵錘闖入，並扑毀餅店面積約1米乘2米的櫥窗，歹徒得手後逃去，姓陳（33歲）男職員驚魂甫定後報警。



警方接報趕至，初步調查後，將案件列刑事毀壞處理，正翻查相關閉路電視片段，追緝涉案男子歸案，並追查案件是否與上月的刑毀案有關，案件交由九龍城警區刑事調查隊跟進。現場所見，店舖事後已落下大閘，閘上貼着「店鋪（舖）維修」告示，地上遺有玻璃碎片。據毗鄰店舖職員指，事發後疑似看到歹徒乘坐接應車輛離開。



黃寶欣事後接受查詢時指，今日中午12時許，曾返回餅店「放低啲嘢」，然後載同女兒回家，當時店舖並無異樣，豈料及後收到通知，指餅店遭扑玻璃窗。對於再次發生刑毀事件，黃坦言不明白動機，「完全諗唔到點解，佢哋（歹徒）事前亦冇俾signal我哋」，又稱上次刑毀後，曾估計涉及員工糾紛，「不過依家又去扑玻璃，睇落又唔似關事」，笑言：「可能係我近排多咗出嚟唱歌，有人覺得我唱得唔好聽啩！」



上月11日，一名女職員返回「酥妃皇后」餅店準備開工時，赫見店舖大門遭淋潑紅油及疑似起漆水。警方翻查店內「天眼」片段，鎖定一名懷疑涉案男子，案件列作刑事毀壞。當時黃寶欣回應指，估計事件涉及員工糾紛，惟實際原因有待警方調查，其拍檔會作出跟進及處理。



洋名Sarah的黃寶欣，1985年參加第四屆新秀歌唱大賽入行，她於1987年與歌手鄭敬基合唱《酒杯敲鋼琴》走紅樂壇，亦曾於電視台拍攝劇集。黃寶欣其後一度任職保險經紀、開設按摩店及茶餐廳，近年始回歸本港樂壇，在今年5月與歌手黃翊推出合唱新歌，並聯同多位歌手準備在今年9月「開騷」。