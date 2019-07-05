屯門23歲仔私家車內昏迷獲救　警列企圖自殺

一名姓廖（23歲）男子，今日（5日）凌晨時分，在社交平台上留言「我係好攰，我真係撐唔住」等字句，有網友擔心他欲輕生，於是紛紛呼籲市民協助尋人。至早上10時許，有市民在屯門富地路11號嶺南大學對開，發現一輛私家車停在路邊，廖則躺在司機位上，拍門叫喚毫無反應，於是報警。



警方及救護員接報趕至，其時廖已回復清醒，救護員替他急救後，再由救護車把他送院救治。警方在場沒有檢獲遺書，初步調查後，相信事件沒有可疑，案件列作企圖自殺處理。



至晚上8時許，事主於社交平台留言稱「入院時熱衰竭但目前情況已經穩定，微燒」，又指「多謝咁多位關心我嘅朋友」。



防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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