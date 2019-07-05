重慶警方破跨國超大販毒網絡　繳70公斤毒品拘254人

在各地政府聯手打擊下，本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團走向末路，近月瘋狂出貨。內媒周五（5日）報道，重慶市公安局渝中區分局經15個月偵查，偵破逾200宗運毒案，成功破獲一個特大涉黑跨國販毒集團，搗毀一個盤踞在緬甸北部，涉及全國25個省市的超大販毒網絡，繳獲70多公斤毒品，共抓獲254人，這是重慶市破獲的最大規模毒案。



早在2017年10月，重慶渝中區公安分局禁毒支隊聯合重慶鐵路公安處禁毒支隊，偵破一宗運毒案時，發現有販毒集團透過互聯網招募人員，利用人體藏毒運毒。兩個部門以及相關警務部門成立聯合專案組偵辦。



警方調查發現，販毒集團通過境外指揮、人體藏毒運毒、國內銷售模式運行，組織架構完整、管理層級分明、分工明確，具集團化管理特徵。報道指，集團主腦2016年10月在緬北租屋後，透過互聯網以賭場看護、運送貨物、小額放貸等虛假名義，招募人體運毒者。初步統計，該集團在網上招募了逾千人，遍布中國多個省市區。



為了脅迫運毒人士，販毒集團對不願意吞毒者輕則辱罵毆打、重則殘忍殺害。吞毒成功後，會獲集團安排偷渡回中國，再運送至全國各地，由當地同黨接回排毒，最後把排出的毒品販賣。



專案組搗破該集團在重慶和四川的5個排毒地點，並在四川、雲南等多地抓獲百多名疑犯。與此同時，在公安部的部署下，專案組啟動國際執法合作機制，派遣另一工作組赴緬甸展開執法合作，一舉破獲該販毒集團在緬北3個吞毒地點，抓獲集團84名骨幹成員。



警方現已查明該販毒集團涉及數十宗將人體藏毒運毒者綁架、強姦、敲詐勒索、殺害等案件，並在進一步調查。



今次是過去242日內第60宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/