兩度流標55童驗配助聽器受阻　申訴署：教局難辭其咎

教育局為聽障幼兒及學童免費提供的「助聽器驗配及相關服務」本學年內兩度流標，服務一度真空4個月，令聽障學童語言及學習發展大受影響。申訴專員公署在去年12月接獲受影響學童家長投訴，就事件展開全面調查，確認共55名兒童受影響延誤驗配助聽器，批評教育局在預見服務受影響時未有及早訂定應變措施，實屬難辭其咎。



調查報告中提到，教育局上一期的驗配服務合約於去年8月底屆滿，局方在1月開始籌備新一期招標，因招標文件延遲完成審批，8月初才展開新合約的招標程序。至9月初招標結束後，由於唯一入標的供應商未符合所有要求，教育局未有採納。局方調整合約條件後，先後兩次在同年12月發出報價邀請，但只有一間供應商報價，價格遠超局方預算，最終亦無採納。



教育局在今年1月透過不同的緊急措施恢復提供驗配服務，包括向香港聾人福利促進會購買印製耳模及助聽器驗配服務，以及租用伊利沙伯醫院的聽力中心，由教育局聽力學家提供驗配服務等。報告指出，在局方暫停服務期間，共接獲47宗新個案及18宗需要更換助聽器的舊個案，所有個案在今年1月中前已獲服務。



教育局在向公署提交的資料中承認，外判驗配服務不能確保穩定性，故決定取消外判安排，在今年4月初重開聽力實驗室，恢復由局方直接提供服務。為免服務再次受影響，教育局與食物及衞生局、醫管局訂定長期合作方案，由今年9月起為聽障兒童提供驗配服務，並會研究以定額資助模式提供服務，讓家長在私人市場自行為子女驗配助聽器等。



公署在報告中批評，教育局明知上一期服務合約在去年8月屆滿，在年中招標文件仍未完成審批理應意識到服務可能受影響，但至8月底才開始研究應變措施，最終兒童的學習發展受不必要的影響，該局實是難辭其咎。公署又指，教育局對市場欠了解，直至服務暫停才發現提供助聽器驗配服務的供應商數目少，反映局方對招標工作準備工夫的認知甚為不足，建議該局為負責招標的職員提供適當培訓。教育局書面回覆稱接納報告的評論及建議。