搪瓷大王家族爭產案　表妹訴童年遭被告虐打

已故「搪瓷大王」陳兆民的長孫陳禹嘉(原告)，要求法庭確認其祖母黃秀珍的5份遺囑有效，但姑姐陳美珠(被告)則指應以無遺囑的方式處理。案件今天(5日)於高院續審。



原告陳禹嘉下午作供完畢後，其大律師傳召他的表姑姐、亦即死者黃秀珍兄長的女兒黃香君作供。她現年68歲，在上海出生，6歲時因為家貧，父親安排她來香港，交給她姑姐黃秀珍照顧，與姑丈陳兆民、表哥陳一心(原告父)、表姐陳美珠(被告)同住。其後表哥結婚並生下原告，亦與表嫂和原告同住。



黃香君表示她甫踏入陳家，比她大5歲的被告便對她說「我姓陳，你姓黃，我係表姐，唔好叫我姐姐」，已令她自覺似被遺棄。之後被告更差不多天天打她，罵她是「妹仔」等。被告有時會用藤條，更試過打到令她流鼻血。她只要聽到被告開門聲，她會循後門逃走，有時匿車房或街上徘徊，要警察帶她回家。為此姑姐後來透過教會安排，讓她入讀澳門一間寄宿學校，23歲才回港。她25歲時決定去美國讀書，那時被告在紐約留學，她為避開對方特地找來美國地圖，揀選距離紐約最遠的三藩市讀書。後來她在美國結婚生子。她下周一(8日)繼續作供。