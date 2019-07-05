香港電訊求推翻2G頻譜分配　法庭拒干預市場

政府於前年12月19日公布，主要用於2G通訊的900及1800兆赫頻譜重新分配的方案；不過，現時就該些頻譜擁最大市場佔有率的香港電訊不服方案，早前入稟高院向法庭要求推翻，並要當局重新決定分配頻譜的方案。高等法院今(5日)頒下判詞，駁回其司法覆核申請，香港電訊亦需支付答辯方的訟費。



法官於判詞逐一駁回香港電訊一方提出的論據。其中就香港電訊投訴當局錯估市場情況，認為公開拍賣是唯一可行方案一事，法官指他考慮過香港電訊的證人提出其他聲稱的可行方案，認為該些方案均並不符合現時的情況，並認同當局指現時的公開拍賣方案是唯一的可行及符合市場主導方式政策的方案。通訊事務管理局亦不是簡單地選用該預設選項，當局是考慮了行政因素而推行的政策。



香港電訊投訴當局分配2G頒譜的方式只顧及2G和部分4G服務的延續性，忽略3G頻譜和整體4G服務，認為決定不合情理。不過法官認為當局重整頻譜安排不會影響將來的3/4G服務。法官亦認同當局決定，除非屬於完全不合理，否則法院不應干預，並超越了法院本身的角色。法官認為當局的決定並非完全不合理，認同不應干預，故駁回司法覆核。