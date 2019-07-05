發射台：內地武術打假圖利　千年國粹一朝喪

中華武術博大精深，古代時只要將功夫練得好，就能強身健體、保家衞國，但時至今日，武術在內地卻成為幌子被娛樂化。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》，今集炮轟內地武術界這股弄虛作假的歪風，造假風氣更將已流傳數千年的國粹摧毀，若不摒除是難以弘揚中華傳統文化。



近日福建清流縣舉辦一場拳賽，自稱「霍家點穴傳人」的霍燕山，利用戴上拳套的左手，使出點穴神技，將號稱「散打王」的齊衞華一拳擊倒。齊衞華心臟位置中招後應聲倒地並渾身抽搐，需要霍燕山運力療傷才恢復知覺。網民認為二人串通表演，亦有多位武術專家發聲，質疑比賽涉嫌造假，而內地傳媒翻查紀錄後，更發現當地未有「散打冠軍」的資料，而點穴大師為賽事主辦方清流武術協會的會長，故主辦方決定自己人勝出毫不出奇。



其實內地武界造假成風，前年4月就有綜合格鬥狂人徐曉冬以10秒擊倒太極拳魏雷，當時風頭一時無兩，但卻多次遭質疑決鬥太假，而徐曉東不斷「打假」而令到武林一片腥風血雨，最終連國家體育總局亦受不了而出手整肅「武林」，公布《加強武術賽事活動監督管理意見》，當中提出「不得自創門派」、「不得自封大師」、「不得製造假證書」等「八項不准」行為，惟武林亂象仍層出不窮。



江蘇蘇州早前舉辦世界搏擊王者爭霸賽，一名中國拳手以「隔山打牛」迎戰越南泰拳拳手阿坤，最終阿坤遭「擊中」後倒地不起，連內地傳媒都不禁慨嘆為史上最假拳賽。有網民認為需要嚴厲打擊吹噓擁高超武功的「大師」，否則中國武術會被招搖撞騙的大師摧毀。



武術賽事造假成市民茶餘飯後話題，但同時亦折射出國民劣根性已深入骨髓。內地假劣偽冒成風，假學歷、假文憑、假食品、假藥等多不勝數，山寨產品湧現全因監察不足，而監察不足則因為腐敗。此外，內地豆腐渣基建已遍地開花，歪風更蔓延至香江，就如千億鐵路沙中線就被譏「豆渣線」，「爛透滲水」的沙中線正正是港府管治淪為豆腐渣水平的折射。



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