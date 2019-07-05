政Whats噏：譴責聆訊被迫延遲　許智峯甩唔甩難要等多陣

民主黨立法會議員許智峯(峯鴿)去年4月喺立法會大樓內強搶保安局女行政主任(EO)手機，最終被判罪成。雖然唔使坐監，但其實鴿峯仲未完全甩難，事關仲有個立法會譴責佢嘅委員會，而呢個委員會原定喺今個暑假前完成聆訊，不過立法會早前受破壞，無法再開會，原本安排好嘅會議都取消，聽講依家未定到下次聆訊係幾時，變相委員會嘅有關報告隨時延遲。



委員會早前已經開咗至少5次會議同一次聆訊，仲預期暑假前可以完成聆訊。點知立法會大樓7月1日受破壞，原本7月上旬已安排嘅會議都被迫取消，據知有委員認為要暑期前完成聆訊並非完全唔可能，不過大樓依家未必開到會，咁短時間內搵到合適場地唔容易，暗示暑期前完成聆訊嘅機會偏低，但仍預計下個立法年度完成所有工作應冇問題。



查實峯鴿搶完手機後被控嘅3項控罪，包括不誠實取用電腦、普通襲擊及妨礙公職人員執行職務全部罪成，不過只係判社會服務令同罰款，有幸暫時保住個議席。所以，立法會譴責佢嘅委員會會否通過係關鍵，因為可能令峯鴿議席不保，不過依家聆訊連帶報告難免要延遲，會唔會有變數就未知喇！