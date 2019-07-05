政Whats噏：嫌地區小型工程撥款少　元朗區會叫價每年1億

區議會工作少不免涉及撥款，好似政府早喺2008年將地區小型工程審批權下放區議會用作改善民生，全港18個區議會每年有約2000萬港元撥款。不過，部分對面積大、議席多嘅地區就唔夠用，今日(5日)元朗區議會地區設施管理委員會，就有不少議員大呻撥款唔夠使，好多項目要等好耐先能批出，擔心愈等愈貴。議員姚國威形容，工程價格升得快過豬肉，委員會主席李月民更批評政府好似「掟舊豬骨畀狗搶」咁。最終委員會一致認為要去信政府反映不滿，信中會要求加至每年1億港元，開價開高幾倍咁多。



元朗區議會轄下有委員會今日召開會議，當中交代地區小型工程計劃嘅進度，現時有5個項目已獲委員會通過並正在施工，已批出但仍等緊開工項目有4個，當中只得一個施工有期，另外有成20個項目排緊隊，真係唔知幾時先有做到嘅一日。



會上多名議員都大呻有排等，不單關心自己所提項目，直頭講到成個元朗都受影響。姚國威形容工程價格升得快過豬肉，如果項目拖太耐，造價分分鐘會再上升，擔心屆時造價太高會拖死項目。佢早喺2015年提出喺天水圍部分行人路加建上蓋，但因撥款唔夠同人手不足，搞到排緊隊，大嘆政府派發4000蚊搞到天怒人怨，但行政費用就高達3億港元，倒不如增加小型工程計劃撥款，將錢用落利民紓困工程。



另一議員黎偉雄就話，自己分別喺2014年同2015年提出金錢圍村同水流田村項目，至今暫未見任何進展，直言等得太耐，認為現時政府唔係無錢，而元朗區地方大，區議員數目超過40人，一年2000萬港元唔夠，質疑元朗區得唔到重視。



最後，到委員會主席李月民話，元朗既有鄉郊，亦有新發展區，好多工程急住做，決定以委員會名義去信政府表達不滿。佢批評，現時2000多萬港元撥款太少，搞到議員之間互相爭奪，建議增加至每年1億港元，又邀請官員落區聽民怨同意見。李強調，1億港元只追落後，撥款加幅遠遠追唔到工程造價嘅飆升，就算有1億，元朗每個選區平均分得唔夠300萬，要求並唔過分。



講真嗰句，工程造價上升，要求調整撥款都唔出奇，但要求加幾倍，相信都好難令人接受囉，唔通真係好似街市講價咁，獅子開大口再等政府還價？