鐵路監管制度崩潰埋計時炸彈　乘客恐變「沙中人」

鐵路軟硬件工程連環爆嚴重安全事故，新信號系統執行程式有誤致「炒車」，沙中線紅磡站亦曾有人剪鋼筋、擅改圖則施工及遺失工程紀錄。學者批評連串事故均沒有政府官員問責下台，當中又以沙中線工程最令人擔憂，監管制度崩潰猶如政府埋下計時炸彈，隨時令乘客變「沙中人」，無辜被「謀殺」。



連串鐵路工程事故，市民人心惶惶。耗資30多億港元更換的新信號系統，因為無人發現程式員寫錯程式而導致試車時兩車相撞；工程費近千億港元的沙中線工程，亦有多個車站爆出安全問題，包括沉降、工程紀錄遺失及擅改圖則施工等，當中紅磡站擴建月台更有人剪短鋼筋，但政府的獨立調查委員會於未完成聆訊即下定論，認為紅磡站擴建月台及連續牆結構安全，惹來公眾質疑。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，過去一年發生連串鐵路工程事故，但負責監管港鐵的運輸及房屋局未有官員問責下台，其後一系列相關調查報告，口徑一致指向相關承辦商，「如果喺外國，咁嘅官員一早要下台兼被刑事檢控啦。」他指，現時紅磡站尚未確定結構安全，不應貿然通車，「明知係危樓，隨時有機會冧，乘客就變沙中人，政府無監管，就好似同承建商一齊埋下炸彈，唔知邊日有香港人會無辜被謀殺。」