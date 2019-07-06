情困法籍女西環海中浮　EU消防合力拯救

一名24歲法籍女子ANNE，今日(6日)凌晨1時許，在西環域多利道公眾殮房附近一地盤對開海上載浮載沉，其時有數名釣魚人士睹狀大驚，其中一名姓潘37歲釣魚郎報警求助。一艘水警輪接報到場搜救，而一名衝鋒隊警員及一名消防員亦趕抵現場救援，2人合力落海將女事主救起，交由水警小艇載返碼頭，事主清醒，由救護車送院時仍激動嚎哭。



據了解，墮海法籍女事主持有香港身份證，疑因感情問題與家人爭執後借酒澆愁，她其後帶醉到上址，不排除因此蹈海輕生，幸及時獲救，檢回一命。事件中有份救人的衝鋒警員，加入警隊約5年，2年前加入衝鋒隊，對及時救回事主感欣慰。



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