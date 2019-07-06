旅行社強迫旅客購物　議會嚴懲停牌三個月

入境團強逼旅客購物的問題持續未能改善！旅遊業議會轄下規條委員會再裁定一間接待內地團的旅行社涉及6項違規，暫停會籍三個月，同期另有兩名違規導遊分別被停牌兩個月及三個月，後者身兼外遊領隊，其外遊領隊證同遭停牌三個月。對於一再有接待內地團的旅行社違規，旅議會總幹事陳張樂怡坦言，即使重罰旅行社仍未見情況有大改善，反映仍有旅行社以低團費及零團費去招攬旅客，致出現強迫購物等問題，經營模式有待改善。



被罰停牌的旅行社為「港悅國際旅遊有限公司」，涉及強迫內地團旅客購物等多項違規行為，兩年內累計被記30分，上月29日起被暫停會籍三個月，至9月28日。而違規被暫時停牌的兩名導遊，議會則基於私隱，未有透露違規詳情。



陳張樂怡表示，議會會定期將違規旅行社的資料，交旅行代理商註冊處備悉，進行雙重監察規管，目前積壓未處理的個案，日後亦會轉交新成立的旅遊業監管局處理，絕不會不了了之。



此外，在入境團方面，規條委員會早前亦裁定多間旅行社在處理收據印花上出現問題，其中「齊齊玩假期有限公司」(商業名稱「非一般假期」及「 玩得爽」)，共涉及8項違規，包括收據沒有蓋上足額印花、沒有印上印花保障語句、收據上的印花並非由售賣外遊服務的旅行社蓋上，沒有在指定期限前，發出印花收據給客人、令人懷疑其行為操守等。另有兩間旅行社亦因收據上沒有蓋上足夠印花，被裁定違規。



陳指，規條委員會會按旅行社所涉違規行為的輕重判罰，由最輕的警告至罰款不等。「齊齊玩」沒有就裁決提出上訴，亦沒有於6月申請續會，應已結業。旅行代理商註冊處已沒有該旅行社的註冊資料。



旅行社於本月起需以電子印花系統全面取代印花機，向報團的旅客發出蓋有電子印花的收據，陳稱迄今運作暢順，暫未有旅客投訴。