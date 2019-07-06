逃犯條例：700億工程撥款受阻　建造業表遺憾

立法會大樓於七一遭示威暴徒大肆破壞，導致大樓多處受嚴重破壞，未能召開會議，建造業議會對此表示非常遺憾。政務司司長張建宗昨日邀約泛民主派議員會面，商討財務委員會的會議安排，張在會後指不存在以書面傳閱方式審議，因有泛民議員反對。有泛民議員指有會議室損毀程度不嚴重，建議在復修後開會，張則承諾會向立法會主席跟進和反映。財務委員會主席陳健波則表示，泛民的建議是可能看事情太膚淺簡單，也可能是混淆視聽。



多名泛民議員認為，立法會二樓會議室的損毀情況較輕微，議員黃碧雲指會議室二內的點票系統、音響設備等運作正常，只是傳召議員鐘聲失效。她又指，由於該房能容納全體議員開會，建議處理妥消防系統後，於下周重開財委會會議。十多名泛民議員於傍晚時分在政府總部與張建宗會面，財經事務及庫務局局長劉怡翔亦有參與會面，但會面期間絕大部分時間是討論政府在提出修訂《逃犯條例》所引起的管治問題。



對於有議員建議在會議室二召開會議，陳健波在晚上以書面作出回應，表示開會需要其他配套，但大樓內的大部分設施仍然未修復，保安系統亦被徹底破壞，認為如無法確保出席會議人士的安全及不被干擾地開會的情況下再召開會議，是不負責任及不合情理的決定。他認為，建議是試圖把不開會的責任推卸予財委會主席，做法是非常自私和不負責任。



由於現時財委會無法召開，有約700億元的工務工程撥款受影響，建造業議會對此感到遺憾，並指工程項目與民生息息相關，對建造業界發展亦非常重要，促請財委會盡速制訂方法，在短期內審批餘下的工程項目。