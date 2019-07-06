逃犯條例：近兩成內地團撤行程　暑假恐冷清

示威者明日轉戰尖沙咀旅遊區，一旦再生亂事，將嚴重影響本港安全旅遊城市的形象，令本港四大經濟支柱的旅遊業首當其衝。業界反映上月下旬近兩成內地團取消來港，原本每月增長兩至三成的入境團，本月初未見增長，暑假黃金檔期報團亦未見踴躍，海外入境團更銳減。業界冀修例風波盡快平息，否則本港經濟鏈勢受影響。



香港入境團旅行社協會主席吳光偉指，上月約有兩成內地團取消來港，即使成團，團隊人數亦大跌，由平日每團約卅人減至十多人。內地業界反映，擔心部分景點未能前往及本港出現混亂情況，影響行程。吳指，自高鐵及港珠澳大橋開通後，每月訪港客量有兩至三成增長，直至五月前勢頭仍好，但本月報團情況靜了下來，故暑假黃金檔期不敢抱太大希望，希望社會盡快回復正常，發展經濟。



除內地團外，海外旅客亦押後來港，香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖形容目前情況是有團取消、無團預訂，海外的旅行社紛紛通知團隊延遲出發，擔心最終取消行程。酒店團隊房價近期亦大幅回落近五成，可見旅遊市道極差，海外旅客均選擇改到其他目的地旅行。有網民明日發起「九龍區大遊行」，梁表示，擔心遊行影響團隊旅客前往機場，耽誤上機，故已安排旅客提早退房到東涌觀光。