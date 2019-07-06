東方日報A1：示威不止　打殘旅業

政府修訂《逃犯條例》引發的遊行示威活動殺入九龍，甚至到高鐵西九龍站「踩場」。有網民發起明日舉行「九龍區大遊行」，新一波行動首次由港島移師至九龍，目標轉移至鬧市的遊客身上。遊行隊伍計劃途經尖沙咀廣東道至高鐵西九龍站，在站內「招呼」內地遊客，惟警方昨表示已向申請團體發出不反對通知書，但拒絕讓遊行途經廣東道。不過，網民已決定照踩入名店街，公然違反警方安排。旅遊業界估計示威行動破壞本港的國際形象及打擊經濟，料令業界及名店雪上加霜，影響行內人士生計。消息稱，料有逾萬示威者參與遊行，警方將動用逾千警力嚴陣以待。



示威者衝擊立法會後意猶未盡，繼續擴大戰線至九龍區，並特意挑選遊客眾多的尖沙咀廣東道作為新一波示威行動，指要向個人遊的遊客作出宣傳反對修訂《逃犯條例》的訊息。根據活動發起人於網上討論區所指，遊行原定欲途經廣東道名店街，即遊客集中地，但警方以交通安全為由拒絕，要求遊行路線改經梳士巴利道及九龍公園徑，近消防局位置才進入廣東道，再經柯士甸道至高鐵西九龍站。



發起人於討論區指，遊行擬於下午三時半起先於尖沙咀梳士巴利花園集合，四時起步，屆時不排除有遊行人士會自行到廣東道「休息」時，向遊客宣揚撤回修訂《逃犯條例》的理念，暗示遊行隊伍或偏離警方原定安排的路線，長驅直踩廣東道。示威者遊行至西九龍站後，發起人聲稱遊行隊伍會於該點解散，沒有後續計劃，遊行人士可選擇「自由活動」。



部分網民明言會到西九龍站內「招呼」內地遊客。港鐵車務總監劉天成表示，會密切留意有關活動及進行車站人流管制，包括臨時封閉出入口等疏導人流，呼籲市民留意港鐵發放的最新消息。劉天成強調，港鐵以提供暢順的鐵路服務予乘客為首要，但若附近有大型公眾活動，港鐵有需要時亦會在高鐵站或其他港鐵站實施人流管制措施，如站內會有出入口只許出不許入等，又稱當有相關資訊會盡快在港鐵流動應用程式及網上發布，呼籲高鐵遊客及其他乘客於遊行當日密切留意最新安排。



九龍西立法會議員蔣麗芸批評示威者前往遊客區示威是不可理喻，一來該區為購物熱點，有不少市民做生意，遊行會影響市民生活，直斥影響商戶「搵食」，擔心會激起民憤繼而或引發衝突。勞工界立法會議員何啟明認為遊行路線針對內地遊客，形容遊行已變成單純的發洩，勢破壞本港的國際形象及打擊經濟。本港近期內地團已因應連串的示威及遊行而減少，旅遊業界人士估計行動料令旅遊業更雪上加霜，名店生意更慘淡。



此外，團體「家長聯盟」發起聯署，要求政府回應反對修例市民的五大訴求，並停止追捕示威者，並還公道予就事件輕生的市民，同時要求與特首林鄭月娥對話，明日會到禮賓府遞信。



英國政府昨在網站向國民發出旅遊提示，提醒在港國民如當天將在附近，要加倍小心，若遇任何問題，要遵照當局指示及迅速前往安全地方。當天遊行路線附近交通或受影響，部分地點或要封閉，情況難以預測，如現場有任何混亂或失控，應迅速前往安全地方暫避。



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