探射燈：寮屋區無車路　長者出行不便

本港不少寮屋區及鄉村交通不便，惟住客多為年老長者，無論是平常出入買餸，還是到醫院覆診，都構成極大困擾。以人口約3000人的鯉魚門寮屋區為例，由於村內沒有行車路，而由最遠的寮屋走到村口巴士站需約半小時，對於大多是長者的村民而言甚為吃力。



至於早年受填海影響而有大批水上人定居的坑口水邊村，因村落不符原居民定義，港府無法律責任為其建車路，至今仍只有一條約60級石級路供村民出入。該村過去曾有居民因中風急召救護車到場，但救護員卻無法將擔架床及病人推上斜坡，最終要由消防協助。



西貢區議員張美雄直言，雖然區議會可出資協助完善區內配套，但可動用資金僅數千萬，且要整個地區共用，就算斥資改善區寮屋區及鄉村交通配套，亦只能小修小補，反而政府有其責任解決居民出入問題，「當年話要『人人暢道通行』，點解唔考慮喺呢啲地區鋪路同加裝升降機呢？」

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