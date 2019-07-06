探射燈：屋貼屋欠消防配套　火災一鑊熟

大埔白橋仔寮屋火警揭示消防問題，區內未見滅火工具，且寮屋之間相距甚近，一旦發生火災恐迅速蔓延。儘管寮屋劏房居住環境不佳，仍然有價有市，約50平方呎劏房租金每月5000、6000港元，亦不愁無人租。



鄰舍層面社區發展聯席前年走訪6個地區，調查97戶居於寮屋劏房、貨櫃屋及組合屋的租戶，發現這類居所環境惡劣。由於此類建築物前身多為豬欄、雞舍、儲物倉、貨櫃屋等原本並非供人居住的空間，存在衞生問題，防火配套亦不足，不時有漏水及水浸問題，導致室內物件容易發霉。此外，部分人的居住面積狹窄，甚至比50平方呎的獨立囚室更為細小。



聯席成員林凱鵬指，受訪者於上述環境居住年期約為4至6年，推斷寮屋劏房這類居所約於10年前出現。隨租務市場價格瘋狂上漲，使這類暗盤有價有市。他建議政府加快興建公屋，實施租務管制以減低這類租盤的吸引力，亦可考慮以關愛基金向劏房戶發津貼的計劃，拓展至寮屋劏房戶。

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