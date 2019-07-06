探射燈：上樓捷徑多人爭　僭建寮屋滿隱患

寮屋亂象叢生，大埔寮屋區內多間屋非法僭建，清拆令發出3年未改善，部分改裝成劏房違法出租，區內更處處消防隱患，上周有租戶遇火警被迫遷；上水寮屋區亦僭建成風，有寮屋涉僭建2樓，居民直斥寮屋劏房成「上樓捷徑」，租客有增無減。有議員批評地政總署處理寮屋亂象不力，促加強執法及盡快檢視現行政策。



高女士與兒子租住大埔白橋仔寮屋劏房，上周疑因電線短路發生火警，遭「包租公」要求賠償並迫遷。該寮屋約100平方呎，於屋旁僭建約50平方呎劏房出租，高坦言租住期間曾多次接獲政府部門信件，要求佔用人清拆僭建物，但包租公稱只要扔掉信便可。



區內不少寮屋涉違法出租，如附近一間租予外傭。僭建個案更比比皆是，有寮屋門外貼有地政總署要求清拆的告示，附近居民透露清拆令發出逾三年未改善。另一間寮屋亦正動工，涉僭建地下室，據了解工程已開工逾半年，期間雖有部門巡查，惟視而不見。



上水靈山村寮屋區內亦有不少涉嫌違規個案，部分寮屋僭建2樓，又疑因擔心地政總署以無人機高空監察，屋頂上特別蓋上帆布遮擋；不少寮屋外亦放置大量磚頭，砌好磚牆再以坑板覆蓋。



「有啲人接埋大陸嘅同鄉落嚟住，遲啲呢度要拆嘅時候，就可以畀佢哋打尖排公屋。」附近居民指不少人僭建寮屋改裝劏房出租，過去1年變得更猖獗，由於入住者可受惠於政府清拆寮屋時所提供的安置計劃，令村內人口急增。根據現行措施，未曾登記的寮屋住戶如能證明在公布清拆行動日時，已在受影響的登記寮屋住滿2年，可被視作具備已獲登記2年的公屋申請；而獲發現金特惠津貼的資格，亦由原來居住10年放寬至2年。



立法會議員柯創盛直言，寮屋政策至今實行多年，政府應對現行做法作檢討，強調面對違規情況應果斷處理，相關部門應增派人手落區巡視，同時亦應增加房屋供應。



地政總署發言人證實，大埔白橋仔涉事政府土地上有2間沒有登記的構築物，但構築物被上鎖，職員已張貼通知要求佔用人盡快與寮管處聯絡，並會立即採取管制行動。上水靈山村的涉事私人土地上有7間已登記寮屋，但因視察當日土地被圍封，職員已張貼通知要求與佔用人聯絡。

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