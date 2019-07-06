海關荃灣拉1男　酒店房檢400萬元毒品

執法部門繼續狙擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，437日內破獲43宗涉及和勝和毒品案。香港海關今日(6日)再檢獲約3000克懷疑霹靂可卡因、約1000克「Happy粉」、460粒搖頭丸、小量「5仔」、大麻毒品，估計市值共約400萬港元，並拘捕一名26歲涉案男子。據了解，被捕男子有黑幫和勝和背景。



海關毒品調查科今日凌晨在荃灣楊屋道進行緝毒行動，截查該名涉案男子，在其手持的一個膠袋內，檢獲400克懷疑霹靂可卡因及約100克「Happy粉」，於是將他拘捕。其後將他押往附近一間酒店房間搜查，再檢獲約2600克懷疑霹靂可卡因、約900克「Happy粉」、460粒搖頭丸、約240粒「5仔」、10克大麻毒品，以及一批毒品包裝工具，所有檢獲的毒品市值約400萬港元，海關相信已搗破一個毒品儲存倉庫。



關員隨後再將被捕男子押返慈雲山慈樂邨樂旺樓一單位進一步搜查，據調查所得，被捕男子姓黃(26歲)，海關不排除稍後有更多人被捕，案件仍在調查中。



粵港澳的掃毒除黑行動陸續有來！據知中央一早已統一部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動，身兼國務委員的公安部部長趙克志去年4月已親自南下深圳主持會議。有分析指，中央政法高層南下高調督導打黑，有震懾粵港澳黑幫犯罪集團的作用，並為粵港澳大灣區「洗太平地」。除此之外，趙克志早前亦到訪緬甸、柬埔寨和老撾，以加強合作打擊由黑幫操控的霹靂可卡因跨國犯罪活動。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。「上海仔」主要從事的勾當是一條龍由生產到販賣毒品，毒品主要供應香港、澳門、珠海、深圳、廣州、韓國及日本等地的毒品市場。他因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在警方執法前均可聞風先遁。最近，執法部門連番搗破涉及和勝和的毒品案，不排除有人「走佬」後，瘋狂出貨。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/



