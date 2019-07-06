Dr.東：後生仔工時長易中風　10年日做10個鐘風險增45%

香港出名工時長，上班族每日加班或捱夜工作的情況十分普遍，以往不少研究均指工時愈長、中風機率愈高。近日外國有研究更進一步證實，每日工作10小時或以上的上班族，若情況持續逾十年，中風機率增至45%，當中又以年輕上班族較易「出事」。



研究由法國巴黎醫院進行，並於國際醫學期刊《中風》發表。研究人員於2012年調查了14.36萬名上班族的工作情況與健康問題，他們的年齡介乎18至69歲。當中29%的受訪者屬於工時長一族，一年當中至少有50日工作超過10小時。1200多名受訪者在之後7年確診中風。



研究結果揭示，工時愈長中風的風險愈高，每日工作超過10小時的上班族，中風機率較一般人高出29%。如果工時長情況持續十年，中風風險更激增至45%。研究人員將中風的其他影響因素撇除後，結論仍然一樣。研究更得出，50歲以下經常超時工作的上班族，中風的風險較年長人士高。



研究學者指出，上述研究證實工時長與中風的關係密切。至於工時長為何較易中風，學者估計或因上班族長時間於辦公室工作，嚴重缺乏活動量，因此增加患代謝病風險，包括肥胖及高血壓，這兩者均是中風的高危因素。此外，夜班工作、輪更或工作壓力大的人士，亦增加患上心血管疾病風險。



香港曾於國際排名中位列工時最長的城市，國際勞工組織建議僱員每周工作時間約40小時，但根據香港統計處資料，香港全職僱員每周工時中位數為45小時，當中逾30萬僱員每周工作超過60小時，以每周5天工作計算，即每日工作12小時，從事物業管理、保安、清潔行業的工時最長。



有關研究認為，若上班族無法改變工時長的狀況，可從生活其他方面着手改善健康，包括多做運動，確保有充足睡眠等，亦要戒煙及減少飲酒。



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