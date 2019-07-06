網民熱話：目擊撞車意外難忍囂張司機　車Cam片交事主

當有事故發生時，有人幫助絕對是一件讓人溫暖的事。有網民日前在網上分享一段經歷。他指早前駕車上班途中，目擊一場交通意外，眼見涉事司機態度囂張，就算冒着返工遲到及被罵多事的風險，亦留下現場將片段交警方及被撞一方司機。



網民將Lkw Jack‎於Facebook群組「馬路的事討論區」貼文，並上載一條於上月中拍下，涉及兩車相撞的車Cam片段。片段中，一架白色私家車在入彎時，突然越線撞向對行線一架黑色私家車。發文者指，事後白色私家車司機態度極不友善，「落車處理時竟然還非常大聲及不禮貌對待無辜被撞者」。其態度令他看不過眼，於是決定伸出援手。



發文者又指，自己亦曾有被撞經歷，當時冇人幫助，明白事主的感受。於是冒着「返工遲到及被人媽叉多事」的風險，將片段交警察和事主。網民十分讚賞發文者的行為，並指「一啲都唔多事」，「你做得好好」；亦有人認為「咁撞法，就算冇片，(事主)都好難輸」，認為「揸得車，車Cam錢真係唔好慳」。



網民有話說



Ben Wong：馬路的事，你幫我，我幫你。



Charles Yu：撞人個司機，自己膠咗都仲可以話人嘅



Shan Wong Siu Ma：好人好事



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