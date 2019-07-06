逃犯條例：羅范椒芬指官員自願下台未嘗不可

政府早前宣布暫緩修訂《逃犯條例》，社會仍出現大型反修例示威甚至衝突，要求特首及相關官員下台。行政會議成員羅范椒芬今早(6日)在電台節目表示，如有官員自願就事件下台未嘗不可，但是否有人願走入政府這個「熱廚房」都是問題，認為難以短期內實現。



她指，在修例一事上，當局判斷有問題，特首已道歉，暫緩修例已等於撤回，政府已作出妥協，反問還想怎樣。



對於立法會大樓遭大批反修例年輕示威者衝擊及破壞，她說明白青年有憤怒，但希望青年看到自己是社會未來的主人，幫助香港向前走，冷靜以合法途徑表達意見。她認為政府應學習更好利用網絡了解青年聲音，指自己近期有在一個熱門論壇看文章，看到年輕人表達感到絕望，認為若不處理他們的訴求，繼續處理其他房屋等事務是不聚焦。



她又表示，不能直接將近期有年輕人輕生的責任歸咎政府，正如不能將修例爭議導致激烈衝突講成是通識教育的責任，而如果無通識教育，年輕人更加會片面地看待事件。



出席同一節目的民主黨立法會議員涂謹申批評，特首至今仍不肯與民主派議員會面，討論近日修例爭議引致激烈衝突。他指社會要向前走，需要市民對當權者有信心，而爭議發展到今日，特首沒有下台，亦無官員問責下台。