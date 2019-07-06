逃犯條例：彭定康回魂稱英方有權論港事務　王國興斥癡人說夢

一直陰魂不散嘅末代港督彭定康（肥彭），近日回魂回得好密，又對香港事務指指點點，佢喺英國《金融時報》撰文，回應中國近期指摘英國借香港修訂《逃犯條例》引發嘅爭議，插手中國內政嘅指控。肥彭話，《中英聯合聲明》保證香港有高度自治同法治維持五十年不變，英國喺一九九七年撤出前如實將香港事務知會中國，所以中國喺二○四七年前都有責任知會英方，英國亦有權與中方討論香港事務。結果言論一出就畀人鬧爆，話佢「癡人說夢」，甚至直指佢只係一個「過氣港督」，冇任何政治角色，講嘢根本就冇代表性。肥彭就好似一個唱歌錯到走晒音嘅過氣歌手咁，被人掟嘢都唔肯收口，真係厚面皮！



肥彭話，香港回歸後十幾年嘅情況唔錯，但近幾年中央政府加強干預，形容修訂《逃犯條例》係最後一根稻草。佢又提到，中國駐英大使劉曉明可能認為，英國試圖阻礙香港投入祖國懷抱，但正正係共產黨嘅懷抱令港人擔憂。至於近日發生嘅示威抗議，肥彭認為應就一切事情展開獨立同公開嘅調查，但唔應該因為示威者衝擊立法會，而對二百萬人和平示威，分散注意力，英國政府應該要求香港全面撤回修例。



對於肥彭嘅說三道四，外交部駐港特派員公署嚴詞批駁，強調隨着香港回歸，《中英聯合聲明》中與英國有關嘅權利義務已履行完畢，英國對回歸後嘅香港無主權、無治權、無監督權，要求彭尊重「一國兩制」成功運行嘅「鐵的事實」，擺正位置，停止欺世盜名嘅謊言同荒唐錯位嘅表演，立即停止干預香港事務、破壞中英關係嘅錯誤言行。



「廿三萬監察」發言人、前立法會議員王國興批評，自修例風波以嚟，今次已經係肥彭第五次發表言論，而且一次比一次更加謬論及無聊。根據《中英聯合聲明》，已表明九七年後主權同管治權都由中方擁有，香港事務毋須向英國有任何交代。王又認為，肥彭只係一個「過氣港督」，並無任何政治角色，只係「癡人說夢」，批評佢肆意干涉香港內政，對香港指手畫腳，係「自言自語」、「發開口夢」，佢已經冇任何代表性，其言論「根本係廢話」。



理大專業及持續教育學院講師陳偉強都講明，唔同意肥彭嘅講法，英國自九七後應全面放棄香港管治權，如果仲同中國商議香港事務，會影響中國執行主權，直斥肥彭多次發聲會影響中央或香港政府管治，仲話肥彭已離開香港咁多年，冇任何代表性，就算想出聲都要先了解清楚香港情況，大鬧佢依家只係睇西方媒體嘅報道去了解香港，言論相當偏頗，可見佢並非香港事務嘅專家，根本就冇資格出聲，甚至仲用緊以前管治香港時嘅眼光去睇香港，根本就過晒時啦！



講真嗰句，其實肥彭每次對香港指指點點，都被人鬧爆，根本應該知醜收口，唔好再出聲啦！