教統會小組倡擴學校覆檢團職能　涵蓋處理教師投訴

東華三院李東海小學林老師墮樓身亡，引發公眾對校本管理的關注，特別是學校投訴機制是否有效，教育統籌委員會成立的校本管理專責小組早前重新審視學校投訴機制，日內將發表檢討報告，據知小組將有三大建議，包括擴大「學校投訴覆檢委員團」的職能，日後可覆檢教師向學校和教育局提出的投訴個案，適時跟進，防止慘劇重演。



「學校投訴覆檢委員團」由獨立人士組成，目前會負責處理家長、學生或公眾人士就學校的投訴，並未包含教師提出的投訴。有小組成員透露，有見近年學界出現多宗學校管理不善個案，當中涉及教師對學校的投訴，故小組建議擴大覆檢委員團職能，以涵蓋教師提出的投訴，讓並非來自教育局的覆檢委員團主席考慮是否跟進及處理。



小組又建議加強前線教師與教育局和校董之間的溝通及諮詢，讓前線教師有機會發聲，具體措施包括安排教育局分區人員訪校時，與教師面談聆聽其意見，校長等管理層應避席。教育局亦可復辦每年一次的區本小組討論會，讓各校的教師代表與教育局人員有機會作深入交流，反映意見。



小組另一個建議重點，是加強法團校董會成員的培訓，認為可訂立校董培訓指標，校監上任首年須培訓6小時，校董則須培訓3小時，而在任校董每年培訓時數則為2小時。負責領導學校的校長角色亦不容忽視，小組建議教育局加強新任校長的培訓，學習作為校長應有的專業操守及技巧。