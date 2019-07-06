每日一片：公路壞車阿Sir指揮交通　貨車路肩爬頭斷正

職業司機工作爭分奪秒，有時為求貪快，不少會有些違規舉動，在公路駛上路肩便是其中之一。近日一段車Cam片就令網民忍俊不禁。一架貨車在公路上遇上壞車，於是駛上路肩企圖爬頭，結果剛好遇上正處理交通的警員，當堂斷正，涉事司機更被網民揶揄是「自殺式博抄」。



事發於昨日(5日)下午3時25分。片段開始，一架客貨車疑因壞車停在公路的中線，而警車剛剛抵至，警員落車處理現場交通，隨後車輛亦紛紛停車等候。就在此時，一架貨車突然從左邊路肩駛至，並準備越過警車，兩名警員眼明手快，先後舉手截停，但兩名警員未有即時處理貨車，而且將停在中線的客貨車先推至路肩。直至疏導現場交通，一名警員才走到貨車旁，不過車Cam拍攝的車輛正好在此時離開，未知貨車最終是否有被檢控。



網民看過片段後，都忍不住嘲笑貨車司機，「抵X死」，「本身好熱，依家心都涼埋！」「自殺式博抄！」亦有網民懷疑貨車最終是否有被檢控，「可能阿Sir放過佢？」不過有人回應：「咁都唔抄就無天理囉！」