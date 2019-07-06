34人IB拎滿分英基佔20人　加拿大國際學校誕女狀元

簡稱IB的國際預科文憑(International Baccalaureate)結果出爐，今年香港共有2260人應考，當中34人成為香港的IB狀元，考獲45分滿分。英基學校協會轄下7間學校誕生20名狀元，比去年多4人，創歷年新高，傳統直資名校拔萃男書院則有4名狀元。來自加拿大國際學校、17歲的樊海怡成為狀元之一，她直言熱愛讀書，明白香港學生有不同壓力，希望他們能選擇自己喜好的事。



澳洲出生的樊自2歲起於香港長大，父母分別是醫生及大學講師，她直言，讀書壓力主要來自自己，身邊的老師及朋友經常盡力解答她的疑問，認為自己有責任考獲優秀成績，回饋他們。她分享讀書心得時提到，平日每溫習25分鐘，就會小休5分鐘喝水及四處走動，另會休息15分鐘，讓眼睛及腦袋有充足休息。



她指，知道香港學生面對讀書壓力，壓力主要來自父母，她亦有同學被父母要求修讀不同科目，她認為最重要是找到自己的強項及感興趣的事情，讀書時便會得心應手，例如她喜歡與朋友組成讀書小組，透過與同學討論及教導同學而令自己更記得課文內容。



她已計劃到加拿大滑鐵盧大學修讀戲劇及環境相關課程，暫未決定未來會在何地工作或從事甚麼職業。其母表示，為女兒感到自豪，女兒平日非常勤力及主動，對不同事物充滿好奇心，寄語其他家長讓子女尋找自己的興趣及專長。