逃犯條例：明日九龍大遊行政府憂爆衝突　2000警戒備

政府修訂《逃犯條例》引發連串風波，有網民發起明日(7日)由尖沙咀遊行至高鐵西九龍站。消息指，政府高度重視遊行對高鐵站的影響，又預料人數較多，為避免示威者與內地遊客發生衝突，警方將動員約2000警力戒備，另與港鐵制定應變措施，最壞情況下可能會關站。



消息指，港府已就事件與內地相關部門溝通，明日高鐵站有多個應變方案，如只准許持票乘客等特定人士出入高鐵站、關閉部分出入口、實施人流管制等。若遇最壞情況，如有大批示威者包圍及封鎖高鐵站所有出入口及緊急通道，則會基於安全理由，考慮關站，但據悉關站機會不大。若有示威者投擲物品進入內地管轄區，據悉若有關行為是在香港管轄區進行，將由香港警方執法。



警方回應指，會密切留意有關情況，調配適當人手，以維持公共秩序，保障公眾安全，又呼籲參與公眾活動人士應遵照在場警務人員或主辦單位指示。運輸及房屋局局長陳帆今(6日)表示，希望參與遊行的人士在表達意見的同時，減少對市民的影響，又稱會與港鐵和其他部門緊密溝通，做好疏導工作。



香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖指，旅遊業已加緊進行調配工作，如原定明日下午出發的高鐵團，會盡量提早在中午12時前全部出發，最差情況下，會即場安排旅客改用其他方法前往內地，如坐車至深圳再轉乘其他交通工具。他又指由於2、3日前才得知有遊行，不少旅客已報團及購票，故難取消行程。