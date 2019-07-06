中大男生涉狎兩男童　官准保釋禁用社交平台

一名大學生涉嫌於互聯網上認識一名男童後，帶男童到其家中肛交，又涉向另一名男童作出嚴重猥褻行為。該名男大學生日前被捕，被控與16歲以下兒童作出同性肛交罪，今被解往九龍城法院應訊。被告暫時毋須答辯，案件押後至9月2日轉往西九龍法院再訊，待警方進一步調查，以尋找有否其他受害者。裁判官批准被告保釋候訊，但下令被告期間不得使用互聯網社交平台及軟件等。



被告胡俊(21歲)，被控一項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，指他於本年4月19日在其深水埗家中向男童X作出嚴重猥褻行為；另他被控一項與16歲以下男子作出同性肛交罪，指他於去年1月19日至2月9日間，在其家中與男童肛交，兩名事主案發時年齡約13至14歲。



辯方表示被告就讀中大金融科技一年級，自2017年患有抑鬱問題，並求診至去年9月。裁判官一度關注到被告有多少個社交平台帳戶，辯方指被告擁3個instagram、1個Facbook及一個WhatsApp帳戶。



裁判官考慮被告的年紀及背景後，批准被告以現金1萬港元、其母人事現金擔保1萬港元保釋，並令被告須每周2天到警署報到，期間不得使用互聯網社交平台軟件。裁判官更着被告「你最好連智能電話都唔好用，就唔會違反命令」，並警告被告若違反任何一項保釋條件，會被即時逮捕，裁判官亦着控方提醒案件主管多加留意被告有否遵守條件。