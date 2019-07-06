國際教育就業展今舉行　應屆DSE生怕失手攞定料

中學文憑試下周三(10日)放榜，考生都忙於籌謀升學或就業出路。由香港中華廠商聯合會舉辦的「第26屆香港國際教育及就業展覽」今日(6日)起一連兩天於灣仔會展舉行，吸引不少畢業生及求職人士參加。



展覽設4大主題展區，其中海外、本地及台灣升學3個展區，雲集逾700間來自18個國家及地區的院校及機構；而新增的「職業廣場」展區亦為求職者提供2000個來自政府部門、紀律部隊及公私營機構的全職及兼職職位。



應屆文憑試考生盧同學表示，放榜臨近心情頗為緊張，雖然他目標是考入大學，但擔心自己成績失手，今日特地與朋友到場了解升學或就業出路資訊，「未必考得上(大學)，考唔到可能就出嚟做嘢。」



中五生繆同學和李同學跟隨學校老師到來參觀，提早為明年文憑試後的出路作準備。繆同學指，自己心儀歷史學系，但憂慮成績考不上本地大學，故考慮到台灣或其他地方升學。李同學就指，未清楚日後路向，但現場有不少國際學府資料，可助她了解其他升學路徑。



24歲的曾先生到場為就讀中六的弟弟了解升學資訊。他指，其弟未有升學路向，自己亦替他緊張，故幫弟弟拿取不同國家的升學資料，「趁後生，可以出去睇吓都係好事，始終本地競爭都好大。」他認為新加坡的學校較適合弟弟，當地着重中英雙語，發展前景不俗。