屯門公園示威Vcity外爆衝突　警舉紅旗噴胡椒霧

網民今(6日)下午發起「光復屯門公園」行動，在屯門新和里遊樂場內逾500人聚集，遊行至屯門公園，要求當局處理噪音滋擾、取締不雅賣唱等活動。發起行動的屯門公園衞生關注組召集人巫堃泰指，遊行已於下午5時結束，整個過程約1萬人參與，警方稱有1800人參加。不過，民眾一直聚集於屯門公園至傍晚6時半，部分人士散去時在西鐵站外爆衝突。



示威者約6時許在Vcity商場外與一名市民糾紛，警員一度舉起紅旗。該名市民由6名警察護送離開公園，一度遭約400示威者包圍，當去到Vcity截的士登車時，再度發生衝突，示威人士包圍的士，混亂中有2名警員動用胡椒噴霧。



在屯門公園內大媽躲避於女廁內，擾攘至下午約6時半，大媽換過衣服，在數十名警員築成人鏈護送下步出女廁，登上警方安排的七人車離開。



遊行人士約於下午3時起步，沿途高叫「屯門大媽多 嚇親細路哥」、「光復屯門 刻不容緩」等口號，亦有示威者舉起「勿摸活家禽」的橫額，諷刺「大媽」行為疑有傷風化。其後遊行人士不斷加入，人數增至逾千人，並要求警方開路，警方一度舉起黃旗，警告市民不得越過封鎖線，經一輪交涉，警方終同意開路。



隊伍到達屯門公園後，一度包圍園內兩名大叔，雙方互以粗口指罵，遊行人士又向他們「派利是」諷刺打賞大媽的行徑，大叔們最後在警員護送離開。另有懷疑是歌舞團成員的大媽遭示威者包圍辱罵，大媽由女警護送到女廁躲避，警方更把女廁鎖上，約十多名警員在門外戒備，示威者在外大叫「跳舞，唱歌，派利是」。



參加遊行的屯門居民曾女士說，希望屯門公園能回復以往平靜，而不是現時大媽佔據場地唱歌，她帶小朋友遊公園也被迫看大媽「收錢服務」。多名在公園乘涼的伯伯及大叔被人群困於公園內拱橋休憩處，潘先生不同意年輕人的示威：「影響到人，搞到亂晒」，認為年輕人若不滿大媽佔公園唱歌，可向區議員求助。



巫堃泰表示，不時有「大媽」在屯門公園使用大型音響設備表演，造成噪音滋擾，部分人涉嫌表演行乞、作出有傷風化的行為，甚至疑有賣淫情況，批評康文署人員和警方都沒有執法。今日屯門公園自娛區沒有任何歌唱表演，遊行隊伍經過自娛區時和平前進，又高呼公園不是夜總會。