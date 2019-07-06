逃犯條例：七一衝立會站台發言　傳梁繼平已離港

立法會在7月1日被大批示威者衝擊，當晚在議事廳內、唯一拉低口罩發表宣言的示威者梁繼平，是香港大學學生刊物《學苑》前總編輯、《香港民族論》編者之一，目前在華盛頓大學攻讀政治學博士課程。據梁繼平朋友圈消息指出，梁已離開香港前往美國。



消息透露，梁繼平當晚在立法會不停鼓勵激進分子留守繼續衝擊，但其實他本人在七一當天早已訂好機票，7月2日清晨便離境前往台北，被質疑一早做好潛逃外地的準備。有意見認為，種種迹象顯示梁繼平或早已和台灣太陽花運動有千絲萬縷的關係，亦有傳他與外國的社運人士有聯繫。



時事評論員陳雲生分析，在多場反修例示威行動中，示威者都不願除下口罩，擔心「廬山真面目」曝光，日後或被檢控，但梁公然在鏡頭前除下口罩發表宣言，之後旋即離港，顯示他在衝擊前早已做好準備離港，「佢自己有晒後路，就煽動其他年輕人一齊衝，係非常無義氣，遺棄咗跟隨佢嘅人，係好唔負責任。」



陳又質疑，梁繼平能在短時間內離開香港，相信有外國勢力在背後穿針引線，「唔係佢想走就走到。」他寄語年輕人認清事實，不要被人利用，否則在衝動下可能作出錯誤決定，如涉及違法行法，將付上一生前途。



另外，有網民發起明日(7日)由尖沙咀遊行至高鐵西九龍站，隨時引發新一輪衝擊及混亂，今日網上流傳工黨李卓人在高鐵西九龍站接受外國傳媒訪問，未知是否與明日遊行有關。