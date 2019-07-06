政Whats噏：醜聞纏身湯家驊傳做律政司長　突放售美物業惹議

政界有傳，政府一旦踢走現任律政司司長鄭若驊，曾是公民黨(公文袋)成員，後轉軚成為建制派嘅行政會議成員湯家驊或接任做律政司司長。湯喺上月底申報減持喺美國嘅物業，佢近日接受傳媒訪問時稱，自己同太太今年好少去美國住，因而賣樓。被問到會否加入問責班子，佢就話外界傳言係造謠同完全無事實根據。有意見認為，根本唔應該搵湯做律政司司長，不如搵本身係大律師嘅立法會議員梁美芬做仲好。



外界有意見認為，湯家驊根本唔適合做律政司司長，梁美芬做司長就比較合適，梁美芬本身係大律師，教咗法律咁多年，熟悉憲法同基本法，仲係立法會議員同基本法委員會委員，唯一係唔知梁美芬能否駕馭律政司內部啫！



講開湯家驊嘅臭史甚多，2011年佢仲係公文袋立法會議員時，被踢爆其位於大埔康樂園嘅豪宅單位涉嫌僭建玻璃屋。佢當時一度引用自己有份打過嘅僭建官司，死撐話玻璃屋屬豁免規管類別，之後其他法律界人士及屋宇署就指證出錯，佢先話一時記錯案例，向公眾致歉及承諾清拆僭建物，真係𤓓到爆。



2015年湯家驊喺立法會未能通過政改方案後，退出公文袋並辭任立法會議員，之後成立行中間路線嘅民主思路，至前年現屆政府上場，佢就被委任為行會成員，成為建制一分子，有人形容佢係「政界變色龍」。有意見認為，湯家驊臭史數極都數唔完，搵佢做司長根本就唔合適。