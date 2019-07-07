屯赤北路通車料再延誤兩年　路署監工不力

港珠澳大橋通車七個多月，但連接大橋香港口岸的屯門至赤鱲角北面連接路(下稱：屯赤北路)仍未開通，屯門居民需「兜大圏」繞經青嶼幹線才能到達口岸，車程多近四倍時間，這種「兜路」可能要忍多幾年，港府日前公布屯門「曾咀靈灰安置所」交通安排時「漏了咀」，展示「屯赤北路」再延誤多兩年，至二○二二年才能通車。關注團體批評路政署監工不力，令新路通車日期一拖再拖，更擔心工程會大幅超支。



屯門至赤鱲角連接路是港珠澳大橋工程的一個重要部分，該路全長約九公里，並分為南北兩段，南段以高架道路將大橋香港口岸連接至北大嶼山公路，令往來大橋的車輛毋須繞經機場島道路；北段則以長約五公里的海底隧道，連接大橋香港口岸至內河碼頭附近的屯門第四十區，再配合屯門西繞道，方便屯門、元朗等新界西居民往返大橋。現時，南段道路已經通車，北段道路則仍在施工。



港府以往多次押後「屯赤北路」的通車日期。二○一一年申請撥款做設計時，文件交代該路將於大橋開通後翌年，即二○一七年通車；但兩年後申請撥款動工時，卻將通車日後押後至二○一八年，較大橋遲兩年開通。後來，大橋香港口岸人工島「飄移」，該路海底隧道需更改走線，加上路政署與承建商就更改走線方案及工程費有爭拗，署方於前年三月中修訂「屯赤北路」最快於二○二○年完工，通車則仍未有期。



過去兩年多，路政署鮮有以文件交代「屯赤北路」工程進度，只低調地將工地照片上傳至工程網站。照片所見，今年二月，「屯赤北路」海底隧道於大橋香港口岸人工島的出入口已經貫通，工人正為南面通風大橋安裝預製結構柱，而位於屯門一側的隧道出入口斜路則進行底板紮鐵。今年三月，隧道於人工島的出入口斜路亦進行底板紮鐵；翌月，工人正於人工島出入口拆除隧道鑽挖機配件。



工人全力趕工，路政署卻如羞見家翁的醜婦，一直不肯交代「屯赤北路」何日通車。不過，在「豬隊友」助攻下，「屯赤北路」通車日期似有眉目。食環署上月公布屯門「曾咀靈灰安置所」的骨灰龕位編配安排時，於其網頁透露將開辦特別巴士路線，方便市民春秋二祭到該處掃墓，當中一條由港鐵青衣站往來曾咀靈灰安置所的巴士路線，將途經屯門至赤鱲角連接路，包括南北兩段。網頁資料更列明該路線「計劃暫定屯門至赤鱲角連接路啟用起提供服務(預計為二○二二年)」，換言之暗示「屯赤北路」可能再延誤多兩年，至二○二二年才能通車。



「廿三萬監察」發言人王國興狠批路政署監工不力，導致「屯赤北路」工程多番延誤，他認為食環署應該與運輸署、路政署等部門了解並討論過「屯赤北路」的實際工程進展，才計劃安排相關巴士路線於二○二二年才開通。他批評路政署交代「屯赤北路」的工程實際進度「瑟瑟縮縮」，企圖隱瞞工程再度延誤的事實；他又擔心工程進一步延誤將導致大幅超支，要求路政署加強督促承建商趕工，早日開通「屯赤北路」，讓新界西北居民能經新路直達大橋香港口岸，完善大橋交通網絡。



東網查詢路政署關於「屯赤北路」是否延至二○二二年通車，路政署回覆重申按照目前情況，「屯赤北路」最快於明年完工，而工程目前未有超支。